ادعى إنه ضابط شرطة .. القبض على منظم حفلات أرسل صورا شاذة لفتاة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لدأبه على إرسال رسائل وصور إباحية شاذة لها عبر أحد الحسابات والإدعاء بكونه ضابط شرطة.





بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات سابقة فى ذات الشأن، كما تبين عدم وجود أياً من ضباط أو أفراد الشرطة بذات الإسم، وبتاريخ اليوم 4 الجارى تقدمت صاحبة الحساب ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن مضمون شكواها.

أمكن تحديد وضبط الشخص القائم على توجيه الرسائل والصور المشار إليها (منظم حفلات، مقيم بالقاهرة).

جار إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.









