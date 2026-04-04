قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحول لحظة يأس إلى مشهد بطولي .. القصة الكاملة لمحاولة إنهاء فتاة القاهرة حياتها

فتاة القاهرة
فتاة القاهرة
رامي المهدي

تحولت لحظة يأس فتاة القاهرة إلى قصة بطولية بفضل شقيقها الذي تصدى للحظة قتلها نفسها وأنقذها من موت محقق، لتبرز شجاعة الأسرة وأهمية الدعم النفسي في أصعب اللحظات.

قصة فتاة القاهرة، بدأت عقب تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحاول منع شقيقته من إلقاء نفسها من شرفة أحد المنازل بالقاهرة.

الواقعة كشفت عن صراع داخلي عاشته الفتاة التي تعاني من اضطرابات نفسية، لتتحول لحظة يأس إلى مشهد بطولي بفضل تدخل شقيقها السريع.

البحث والتحريات أوضحت أن الفتاة، المقيمة بدائرة مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج، كانت في حالة انفعال شديد وهددت بإلقاء نفسها من شرفة المنزل الذي تتواجد فيه بالقاهرة.

فور اكتشاف الموقف، تحرك شقيقها، العامل المقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وتمكن من السيطرة على الموقف ومنع وقوع الكارثة، ما أنقذ حياتها في اللحظة الحرجة.

وأضاف شقيقها أن الفتاة تعاني اضطرابات نفسية، وكان لها سجل سابق في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج، ما يفسر تصرفاتها في تلك اللحظة. هذا التدخل السريع والواعي حال دون وقوع أي أذى، وأكد على أهمية الرقابة الأسرية والدعم العاطفي للمرضى النفسيين.

 

الإجراءات القانونية

في إطار الواجب القانوني، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الفتاة، وتقديم الدعم النفسي المناسب لها، مع متابعة حالتها لضمان عدم تكرار أي محاولات مشابهة مستقبلاً.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة أحد المنازل بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بالمقطع (مقيمة بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج)، وباستدعاء شقيقها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) وبسؤاله أقر بأنه حال تواجد شقيقته "الظاهرة بالمقطع" بالمنزل محل سكنه قامت بمحاولة إلقاء نفسها من الشرفة إلا أنه تمكن من السيطرة عليها، وأضاف بأنها تعانى من إضطربات نفسية، وقدم ما يفيد سابقة حجزها بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

