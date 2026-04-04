قرار عاجل في محاكمة 92 متهما في خلية النزهة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 92 متهما، في القضية رقم 20240 لسنة 2024 جنايات النزهة المعروفة بـ"خلية النزهة"، لجلسة 13 يونيو للطلبات.

تفاصيل القضية



ووجه أمر إحالة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه لمتهمين تهم تمويل الإرهاب.