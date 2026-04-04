الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة 7 أشخاص للجنايات بتهمة تزوير توكيلات سيارات بالقاهرة الجديدة

تزوير
تزوير
رامي المهدي

قررت نيابة القاهرة الجديدة، احالة 7 أشخاص إلى الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير توكيلات السيارات لتسهيل قيادتها والتصرف فيها أمام المرور ببيعها أو التنازل عنها للنفس والغير.

بدأت التحقيقات بعد ورود بلاغ من أحمد محمد، يفيد قيام شخصين بتزوير توكيل يحمل رقم 1192 لسنة 2025، منسوب للمبلغ، يتيح للمتهمين خالد ج وعبدالله هـ إدارة وقيادة جميع المركبات المملوكة له والتعامل معها أمام جهات المرور.

وبالتحريات تبين تورط 7 أشخاص في تشكيل العصابة، من بينهم موظفون بصندوق الشهر العقاري وصاحب شركة استيراد، استخدموا التزوير للاستيلاء على سيارات المجني عليه.

دور المتهمين

المتهمون السادس والسابع، موظفون بالشهر العقاري، استغلوا موقعهما لتزوير محررات رسمية وتضمين بيانات المجني عليه، وإثبات حضور كاذب بمكتب التوثيق، مما منح باقي المتهمين الحق في قيادة المركبات والتصرف بها أمام المرور، بعض المتهمين هاربون والبعض الآخر مخلى سبيله، وتم ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.

الإجراءات القانونية

أحالت النيابة أوراق القضية إلى المستشار أحمد السعيد، المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، الذي أمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة، مع ندب محامي للدفاع عنهم وإعلانهم بأمر الإحالة.

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

