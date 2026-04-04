طريقة عمل موس الشوكولاتة والزبادي بمذاق احترافي

يعد موس الشوكولاتة والزبادي من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص ويمكن تناولها بجوار المشروبات المختلفة.

نعرض لكم طريقة عمل موس

الشوكولاتة والزبادي من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري .

مقادير

كوب زبادي يوناني

½ كوب شوكولاتة شيبس داكنة

3 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

للوجه:

شوكولاتة مبشورة

طريقة عمل موس الشوكولاتة والزبادي

ضعي المكونات في بولة تدريجيًا وقلبي كل المكونات جيدًا للحصول على موس الشوكولاتة المطلوب.

ضعي موس الشوكولاتة في كاسات التقديم و على الوجه شوكولاتة مبشورة ثم تقدم باردة وبالهنا.