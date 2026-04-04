الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

غير تحسين المزاج .. اكتشف فوائد الشيكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة
اسماء محمد

لا تقتصر فوائد الشيكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية بل تلعب دورا كبيرا في تحسين الصحة العامة.

ووفقا لموقع فري ويل هيلث نكشف لكم فوائد مذهلة للشيكولاتة الداكنة.

محاربة الخمول والكسل


 تناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة الداكنة في فترة ما بعد الظهر ، عندما يميل المزاج ومستويات الطاقة إلى الانخفاض فالكافيين والمنبهات الطبيعية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحسن المزاج وتساعدك على تجاوز حالة الخمول في منتصف فترة ما بعد الظهر، دون التسبب في انخفاض ملحوظ في مستوى السكر في الدم .

قد يُحسّن الشوكولاتة الداكنة المزاج من خلال دعم الميكروبيوم المعوي (بيئة البكتيريا في الجهاز الهضمي). في إحدى الدراسات، شعر الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% من الكاكاو بتحسن في المزاج، بينما لم تشعر المجموعة التي تناولت الشوكولاتة بنسبة 75 % من الكاكاو بذلك وقد ربط الباحثون هذا الأمر بارتفاع مستويات البكتيريا المعوية الصحية .

وتشير أبحاث أخرى إلى أن مضادات الأكسدة البوليفينولية الموجودة في الكاكاو توفر تخفيفاً للتوتر وتحسيناً للمزاج عن طريق خفض هرمونات التوتر الكورتيزول والإبينفرين.

أفضل وقت لفقدان الوزن


يُرجّح أن يكون أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة لإنقاص الوزن هو الصباح، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا الشوكولاتة في وقت مبكر لم يكتسبوا وزنًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدوا ما يلي:

انخفاض الرغبة الشديدة في تناول الحلويات
انخفاض الشهية
انخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام
محيط خصر أصغر
تشير الأبحاث إلى أن خصائص الشوكولاتة الداكنة المضادة للالتهابات والسمنة قد تساهم في فقدان الوزن عن طريق تعزيز استهلاك الجسم للطاقة.

يمكن لمضادات الأكسدة والمعادن الأخرى (مثل النحاس والمنغنيز) أن تدعم إدارة الوزن بشكل أكبر من خلال تحسين الدورة الدموية والتمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة.

 أفضل وقت لصحة القلب


قد يكون تناول الشوكولاتة الداكنة في وقت مبكر من اليوم، كالصباح أو أوائل فترة ما بعد الظهر ، هو الأفضل لصحة القلب، و إذ يساعد تناول الشوكولاتة صباحاً على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناولها مقارنةً بتناولها مساءً .

تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما وجدت الأبحاث أن تناول المزيد من الشوكولاتة بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 37%، وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29 %.

توفر مركبات الفلافونول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة فوائد صحية متعددة للقلب، بما في ذلك:

استرخاء الأوعية الدموية.
خفض ضغط الدم.
تقليل الالتهاب.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
