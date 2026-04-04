هالاند: الهاتريك أعاد لي السعادة بعد الفوز على ليفربول

أعرب النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن سعادته الغامرة بالفوز العريض لفريقه على ليفربول بنتيجة 4-0 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد.

وأوضح هالاند أن الفريق واجه صعوبات في الشوط الأول، لكنه تمكن مع مرور الوقت من فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفترة بين الدقيقة 30 والدقيقة 60 كانت الأفضل من حيث الأداء هذا الموسم.

وعن تسجيله ثلاثية “هاتريك”، قال هالاند إنه شعر بدافع إضافي لتحقيق هذا الإنجاز بعد فترة غياب عن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، موضحًا أن إحراز الهاتريك منح شعورًا خاصًا وسعادة كبيرة له.

وعن الموسم الحالي، اعترف النجم النرويجي بأن مستواه لم يكن ثابتًا تمامًا، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، وهو أمر وصفه بـ”غير المرضي”، لكنه شدد على أهمية التركيز في المباريات المقبلة، بدءًا من مواجهة تشيلسي.

وأشاد هالاند بزملائه، لاسيما أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي، مشيرًا إلى أن تمريراتهما الدقيقة أسهمت بشكل مباشر في تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن الفريق يحتاج لمزيد من الوقت لتحقيق الانسجام الكامل.

واختتم هالاند تصريحاته بالتأكيد على أن بلوغ ويمبلي خطوة مهمة، مؤكدًا أن مانشستر سيتي مطالب دائمًا بالتتويج بالألقاب، خصوصًا في البطولات الكبرى والمناسبات الحاسمة.