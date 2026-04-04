وزير خارجية إسرائيل: فرص الاتفاق بين طهران وواشنطن ضئيلة للغاية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بأن فرص التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن تُعد ضئيلة للغاية، في ظل استمرار التوترات السياسية وتعقّد مسار المفاوضات بين الجانبين.



وأضافت الهيئة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى صعوبة تحقيق اختراق دبلوماسي في المرحلة الحالية، وسط تباين المواقف بشأن الملفات الرئيسية، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني.



وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام عبرية ، أن هناك توقعات إسرائيلية باستمرار الحرب لعدة أسابيع أخرى.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الذي استهدف مصانع البتروكيماويات في إيران في وقت سابق اليوم، مدعياً أن مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأسلحة كانت تُنتج هناك.

وتقع البنية التحتية التي استُهدفت في ماهيشوار جنوب غرب البلاد، وذكر الجيش الإسرائيلي أن "موقعاً استُهدف حيثُ أُقيمت إحدى بنيتين مركزيتين تُستخدمان لإنتاج مواد المتفجرات والصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة.

ويُعدّ هذا الموقع أحد المواقع الرئيسية لإنتاج المواد اللازمة للصواريخ الباليستية".

