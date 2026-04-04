تأجيل محاكمة 26 متهمًا في قضية مقتل 2 خلال حفل زفاف بالبحيرة

ساندي رضا

عقدت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 15، برئاسة المستشار عماد الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وعضوية المستشارين شريف رضا رشدي صلاح الدين، وأحمد كاظم سلام زناتي، ومحمود إبراهيم العربي عبد المنعم، اليوم السبت الموافق 4 أبريل، أولي جلسات محاكمة 26 متهمًا والتى راح ضحيتها المجني عليهما أبناء عمومة وهما:- محمد مسعود موسي محمد فضل وعامر عبدالعليم موسي محمد فضل، وذلك أثناء خروجهما من حفل زفاف في يوليو 2025.

وكان المستشار هاشم إبراهيم هاشم، المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية،  قد قرر بإحالة 26 متهماً إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في جريمة قتل مروعة باحدي قرى مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، تعود أحداثها إلى يوليو من عام 2025.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين من الأول وحتى العاشر عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من المجني عليهما، وأفادت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام إثر خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين.

وأعد الجناة أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية وطبنجات" وأسلحة بيضاء، واستعانوا بالمتهم التاسع لرصد تحركات المجني عليهما وفور وصول الإشارة بمرورهما، انقض المتهمون عليهما بوابل من الأعيرة النارية في المكان الذي أيقنوا مرورهما منه، مما أدى لوفاتهما في الحال متأثرين بإصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما شارك المتهمون من الخامس للثامن في شد أزر المنفذين بمسرح الواقعة، بينما تولى العاشر تأمين طريق الهرب.

ووجهت النيابة للمتهمين من الحادي عشر وحتى السادس والعشرين تهمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة، حيث قاموا بتوفير الدعم المالي اللازم لشراء الأسلحة والذخائر المستخدمة في الهجوم.

