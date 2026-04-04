هاتريك جديد يكتب التاريخ.. هالاند ينفرد بعرش الثلاثيات في الدوريات الأوروبية

واصل النرويجي إيرلينج هالاند تألقه اللافت بقميص مانشستر سيتي، بعدما قاد فريقه لاكتساح ليفربول برباعية نظيفة، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا تأثيره الحاسم في واحدة من أقوى مباريات الموسم.

وسجل هالاند ثلاثية "هاتريك" في اللقاء، بينما أضاف أنطوان سيمينيو الهدف الرابع، ليمنح السيتي بطاقة العبور لنصف النهائي، ويزيد من معاناة ليفربول في ليلة وصفت بالكارثية.

وكشفت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات عن رقم استثنائي جديد للنجم النرويجي، حيث أكدت أنه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يوليو 2022، سجل 12 "هاتريك" في مختلف المسابقات، ليصبح الأكثر تسجيلًا للثلاثيات بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبهذا الإنجاز، انفرد هالاند بصدارة القائمة، متفوقًا على هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، والذي يمتلك في رصيده 11 "هاتريك".