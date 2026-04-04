الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

رباب الهواري

يحل فريق ليفربول، تحت قيادة مدربه آرني سلوت، ضيفًا ثقيلًا على نظيره مانشستر سيتي، في مواجهة مرتقبة تقام ظهر اليوم السبت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026. 

وتُقام المباراة على ملعب “الاتحاد”، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين اثنين من أبرز أندية الكرة الإنجليزية.

طموحات ليفربول في إنقاذ الموسم

يدخل ليفربول اللقاء رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز”، في ظل سعيه لمواصلة مشواره في البطولة، على أمل التتويج بلقب هذا الموسم. ويعاني الفريق من تذبذب النتائج مؤخرًا تحت قيادة آرني سلوت، ما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة له، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، خاصة أمام منافس بحجم مانشستر سيتي.

جاهزية محمد صلاح وظهوره المنتظر

تلقى الجهاز الفني لليفربول دفعة قوية، بعدما أكد آرني سلوت جاهزية النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في المباراة، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن اللقاء السابق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي. ويُنتظر أن يشكل صلاح إضافة كبيرة للفريق، نظرًا لخبرته وقدرته على حسم المباريات الكبرى.

الظهور الأخير لصلاح أمام السيتي

تحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ من المنتظر أن تكون الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي، بعد إعلان رحيله عن “الأنفيلد” بنهاية الموسم الحالي، ليضع نهاية لمسيرة حافلة استمرت لسنوات داخل النادي.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: مامارداشفيلي.
خط الدفاع: سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.
خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.
خط الهجوم: إيكتيكي.

