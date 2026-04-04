ليفربول ضد مانشستر سيتي.. صدام مصري بين صلاح ومرموش في كأس إنجلترا

تتجه الأنظار إلى ملعب «الاتحاد» حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر سيتي وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بمواجهة مصرية مرتقبة بين محمد صلاح وعمر مرموش.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام 1:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:45 عصرًا بتوقيت السعودية، و3:45 عصرًا بتوقيت الإمارات، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة هذا الصدام المنتظر.

المواجهة تمثل حلقة جديدة في صراع الفريقين، حيث يسعى ليفربول لمحو آثار نتائجه السلبية أمام السيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما يدخل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المباراة بهدف الثأر من إقصائه السابق أمام "الريدز" في نصف نهائي نسخة 2022.

وكان السيتي قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، فيما تأهل ليفربول على حساب ولفرهامبتون بنفس النتيجة، ليؤكد الفريقان جاهزيتهما لمواصلة المشوار في البطولة.

وعلى صعيد الألقاب، يتفوق ليفربول تاريخيًا برصيد 8 بطولات مقابل 7 لمانشستر سيتي، ما يزيد من حدة المنافسة بين الطرفين، خاصة مع طموح السيتي لمواصلة حصد الألقاب هذا الموسم، والسعي نحو بلوغ ملعب «ويمبلي» وخوض النهائي من جديد.