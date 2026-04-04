رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستضيف فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، نظيره ليفربول ظهر اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2025/2026، في مواجهة قوية تقام على ملعب “الاتحاد”.

طموحات السيتي بعد التتويج بكأس كاراباو

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب كأس كاراباو قبل فترة التوقف الدولي، عقب فوزه على آرسنال في المباراة النهائية. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز على ليفربول من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومواصلة المنافسة على لقب جديد هذا الموسم.

ليفربول يتمسك بفرصه في البطولة

على الجانب الآخر، يخوض ليفربول المواجهة بطموحات كبيرة رغم صعوبة اللقاء أمام حامل لقب الكاراباو. ويأمل الفريق في تحقيق مفاجأة والإطاحة بالسيتي من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج باللقب، خاصة أن كأس الاتحاد الإنجليزي يمثل فرصة مناسبة لتعويض الإخفاقات المحتملة في بطولات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا.

ترقب لمشاركة عمر مرموش

وتتجه الأنظار نحو النجم المصري عمر مرموش، الذي يسعى للحصول على فرصة المشاركة في هذه المواجهة المرتقبة، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الدور السابق، حيث سجل هدفين أمام نيوكاسل يونايتد، مما يعزز من فرصه في الظهور خلال اللقاء.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل يضم:
    •    حراسة المرمى: جيمس ترافورد
    •    خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي، ريان آيت نوري
    •    خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري
    •    خط الوسط الهجومي: سيمينيو، نيكو أوريلي، ريان شرقي
    •    خط الهجوم: إيرلينج هالاند

