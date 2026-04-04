مانشستر سيتي يوسع الفارق أمام ليفربول.. هالاند يوقع على الهاتريك (فيديو)

واصل فريق مانشستر سيتي السيطرة على مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول، وأضاف هدفين جديدين بعد هدفي الشوط الأول وأضاع محمد صلاح هدفا لليفربول من ضربة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول، انتهى بتقدم السيتي بهدفين نظيفين (2-0)

وسجل النرويجي آيرلينج هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 38، كما أضاف الهدف الثاني برأسية قوية في الدقيقة 45+2، مستغلاً التراجع الواضح في أداء ليفربول خلال الشوط الأول.

مانشستر سيتي يوسع الفارق أمام ليفربول.. هالاند يسجل هاتريك (فيديو)

وسجل الهدف الثالث اللاعب سيمينيو في الدقيقة 50، مستفيداً من تمريرة ريان شرقي، ليعزز تفوق مانشستر سيتي على ليفربول.

وأضاف النرويجي آيرلينج هالاند الهدف الرابع من تمريرة رائعة من زميله نيكو أوريلي في الدقيقة 57، ليسجل هاتريك، بعد أن أحرز هدفين سابقين في الدقيقة 38 من ركلة جزاء و45+2.