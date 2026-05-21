مع اقتراب موسم الحج .. الذهب يسجل 475 ريالا في السعودية مساء اليوم

شهد سعر الذهب استقرارا في السعودية مساء اليوم الخميس 21-5-2026 بالتزامن مع اقتراب موسم الحج.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب داخل المملكة العربية السعودية، لدرجات مستقرة بدون تغيير منذ بدء تداولات اليوم.

آخر تحديث لسعر الجرام

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في المملكة 475 ريال سعودي

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 542.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 497.5 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 475 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 407 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3799 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 16.882 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أوقية الذهب بالدولار 4501 دولار.