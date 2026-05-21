الضرائب تعلن عن منظومة جديدة للمحاسبة المبسطة.. تفاصيل

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ حملة توعية جديدة للممولين تحت عنوان " سهلناها" لدعم الممولين المقيدين الضريبة علي الدخل .

تضمنت الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، نظاما مبسطًأ للمحاسبة الضريبية على الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة.

شرائح الممولين

حددت المصلحة عددًأ من شرائح الممولين ممن لديهم امكانية التسجيل في منظومة المحاسبة المبسطة وهم :

صناع المحتوي

الأطباء

المهندسين

الفنانون

أصحاب المشروعات الصغيرة

اشترطت مصلحة الضرائب للدخول في المنظومة الجديدة أن يكون حجم أعمال الممول لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا علي أن تكون المحسابة بسداد ضريبة مقطوعة سنويا تبدأ من 2000 جنيه لمن يصل حجم أعمالهم السنوي500 ألف جنيه، أو 10 آلاف جنيه لمن يصل حجم أعماله مليوني جنيه.

يساعد النظام الضريبي المبسط، الممولين علي العمل في التوسع في حجم الأعمال وتقنين الأوضاع الخاص بنشاط الممول و دخوله في منظومة الدعم الفني من الجهات المختلفة.