قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
براءة سمر نديم مالكة دار مسنين من تهمة حيازة مواد مخدرة
أزمة تنافسية طاحنة تواجه الطيران الأوروبي وتكلفة الوقود تبلغ مستويات قياسية
اللي بيتصور في الحج أجره ناقص.. أزهريان يوجهان رسالة عاجلة للحجاج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. 40 قرشا انخفاضًا في سعر الدولار اليوم الخميس
بعد تثبيت سعر الفائدة.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس وعيار 21 بكام؟
ترامب: سنصادر اليورانيوم المخصب من إيران وندمره.. لن يحصلوا عليه
منتخب مصر يبدأ رحلة المونديال.. وصول لاعبي الفراعنة للمعسكر بمركز المنتخبات الوطنية
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض
موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وأبرز الأعمال المستحبة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: أجواء ربيعية ولكن احذروا هذه الظواهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تعلن عن منظومة جديدة للمحاسبة المبسطة.. تفاصيل

النظام الضريبي المبسط
النظام الضريبي المبسط
محمد يحيي

أطلقت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ حملة توعية جديدة للممولين تحت عنوان " سهلناها" لدعم الممولين  المقيدين الضريبة علي الدخل .

تضمنت الخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية، نظاما مبسطًأ للمحاسبة الضريبية على الدخل السنوي لأصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة.

شرائح الممولين

حددت المصلحة عددًأ من شرائح الممولين ممن لديهم امكانية التسجيل في منظومة المحاسبة المبسطة وهم :

  • صناع المحتوي
  • الأطباء
  • المهندسين
  • الفنانون
  • أصحاب المشروعات الصغيرة 

اشترطت مصلحة الضرائب للدخول في المنظومة الجديدة أن يكون حجم أعمال الممول لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا علي أن تكون المحسابة بسداد ضريبة مقطوعة سنويا تبدأ من 2000 جنيه لمن يصل حجم أعمالهم السنوي500 ألف جنيه، أو 10 آلاف جنيه لمن يصل حجم أعماله مليوني جنيه.

يساعد النظام الضريبي المبسط، الممولين علي العمل في التوسع في حجم الأعمال وتقنين الأوضاع الخاص بنشاط الممول و دخوله في منظومة الدعم الفني من الجهات المختلفة.

مصلحة الضرائب المصرية اخبار مصر مال واعمال المنظومة الضريبية النظام الضريبي المبسط رشا عبد العال صناع المحتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ترشيحاتنا

أعلى 5 شهادات إدخار في البنوك 2026

بعد تثبيت سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك

النظام الضريبي المبسط

الضرائب تعلن عن منظومة جديدة للمحاسبة المبسطة.. تفاصيل

سعر الذهب

مع اقتراب موسم الحج .. الذهب يسجل 475 ريالا في السعودية مساء اليوم

بالصور

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

تشتت التفكير في سن اليأس علامة على إصابة النساء بهذا الاضطراب.. ما الحل؟

لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟
لماذا يظهر ADHD عند النساء في الأربعين؟

طريقة عمل شيش طاووق في الإير فراير.. بتتبيلة البصل والطماطم

طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير
طريقة عمل الشيش طاووق في الإير فراير

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد