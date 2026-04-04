تقارير إعلامية: واشنطن وتل أبيب تنتقلان لمرحلة استهداف البنى التحتية الإيرانية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان: «واشنطن وتل أبيب تنتقلان لمرحلة سحق البنى التحتية الإيرانية»، تناولت فيه تطور الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

أوضح التقرير أن الهجمات باتت تستهدف بشكل مباشر منشآت حيوية، وعلى رأسها قطاع البتروكيماويات الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد الإيراني، وتزعم إسرائيل أن هذا القطاع يمثل شريانًا ماليًا تستخدمه طهران لدعم حلفائها وبرامجها العسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الإعلام الرسمي الإيراني أكد تعرض أربعة مصانع داخل مجمع للبتروكيماويات في مهاشهر بمحافظة خوزستان لغارات إسرائيلية، ما أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التشغيلية، إضافة إلى أضرار واسعة في مجمع بندر إمام للكيماويات أحد أكبر المراكز الصناعية في البلاد.

ووصفت طهران هذه الهجمات بأنها استهداف مباشر للبنية التحتية المدنية وانتهاك للقانون الدولي، إذ شدد مسؤولون إيرانيون على أن استهداف المنشآت الصناعية لن يمر دون رد، متوعدين بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، في الوقت الذي تؤكد فيه إيران أن قدرتها على الإنتاج والتصدير لن تتأثر، مشيرة إلى وجود بدائل وخطط طوارئ للتعامل مع الأضرار.