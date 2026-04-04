تعليق قوي من كاراجر بعد إضاعة صلاح ركلة جزاء للريدز أمام مانشستر سيتي

علق جيمي كاراجر، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، على إضاعة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول، لركلة جزاء أمام نظيره مانشستر سيتي، في إطار ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح نظيره ليفربول، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت.

وأضاع محمد صلاح ركلة جزاء في الدقيقة 64، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 75 كبديلًا.

وقال كاراجر في تصريحات صحفية: "ربما كان أكبر خطأ ارتكبه صلاح هو بقاؤه بعد رحيل كلوب. بعد كل ما قدمه لليفربول، هذه طريقة قاسية للوداع، رأينا الأمر نفسه مع رونالدو مشاكل مع المدرب قد تُدمر ثقتك بنفسك، من المحزن مشاهدة ذلك".