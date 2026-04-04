خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجروح قطعية متفرقة بالجسم والإدعاء بقيام مجموعة البلطجية ومتجرى المواد المخدرة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالبحيرة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أبريل تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (الظاهر بمقطع الفيديو ، شقيقه "مصابان بجروح قطعية متفرقة) ، طرف ثان : (5 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح وكدمات متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأيدى وبإستخدام (أسلحة بيضاء "بحوزة الطرف الثانى") مما نتج عنه إصابتهم، وتبين عدم كون الطرف الثانى من متجرى المواد المخدرة.



تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو إدعائه الكاذب للنيل من الطرف الثانى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





