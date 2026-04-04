قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس تشكيل عصابي ضبط بحوزته 26 مليون قرص مخدر 15 يوما على ذمة التحقيق.



تفاصيل القضية

كانت أجهزة وزارة الداخلية أحبطت محاولة تشكيل عصابي لإغراق الأسواق بكميات ضخمة من العقاقير المؤثرة والمنشطات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، التي قُدرت قيمتها المالية بأكثر من نصف مليار جنيه.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، عن تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وتوزيع كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير الطبية المحظورة، واتخذ من مخزن سري بمنطقة الطالبية بالجيزة مركزًا لإدارة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، نفذت مأمورية أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط المتهمين والمخزن، حيث عُثر على أكثر من 26 مليون قرص منشط ومؤثر، وكميات كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى أدوات و"كبسولات فارغة" مخصصة للتعبئة اليدوية، ما يكشف عن نشاط إضافي في تزييف العقاقير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.