إنقلاب سيارة ملاكي بطريق المصانع في حلوان

انقلبت سيارة ملاكي أعلى طريق المصانع بمدينة حلوان، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سير سائق بسرعة عالية ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيده، وترتب عليه انقلاب السيارة عقب الاصطدام بعمود إنارة، وذلك بطريق المصانع بعين حلوان، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

على جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام سيارتين "ملاكى" بمطاردة قائد سيارة "ربع نقل" تحمل طماطم ومحاولة استيقافه مما أدى لتساقط بعض حمولتها أرضاً حال سيرهم بأحد الطرق بالإسماعيلية.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديهم وهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير.

وبمواجهتهم قرروا بسابقة حدوث مشاجرة بين قائد السيارة الربع النقل والسيارتين الملاكى تبادلا خلالها التعدى بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة وبتاريخ الواقعة تصادف سيرهم على الطريق المشار إليه فقام قائدى السيارتين الملاكى بمطاردة قائد السيارة الربع نقل لمحاولة استيقافه والتعدى عليه لذات الخلافات.

وأضافوا أنهم قاموا بالتصالح والتراضى بينهم، دون تحرير ثمة محاضر.

وتم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها.