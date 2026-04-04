الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على الزهور

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزهور بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ربع النهائي. أقيمت المباراة اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وتقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15. وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، قبل أن يحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-18 ويحقق الفوز بالمباراة.

ويخوض «رجال طائرة الأهلي» نصف نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل أمام الفائز من مباراة وادي دجلة والجزيرة.