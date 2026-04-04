الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 5 أشخاص في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من إيران

أعلنت نجمة داوود الحمراء، إصابة 5 أشخاص في تل أبيب ومناطق محيطة بعد إطلاق صواريخ من إيران.

كما كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن مقر قيادة أركان الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن في تل أبيب تعرضا لأضرار، نتيجة قصف صاروخي إيراني استهدف المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قنبلة عنقودية سقطت بالقرب من مقر قيادة الأركان ووزارة الأمن في تل أبيب، ما أسفر عن وقوع أضرار في الموقعين دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو الإصابات.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير عن المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في إيران، تحذيرًا شديد اللهجة للجانب الإسرائيلي، من أن أي استهداف لمراكز أو بعثات دبلوماسية إيرانية قد يقابَل برد واسع يشمل استهداف سفارات إسرائيل في المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، وتبادل التهديدات والضربات، وسط حالة من الاستنفار العسكري في أكثر من محور بالمنطقة.