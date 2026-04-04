نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الوضع صعب.. أول تعليق من ابن عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالته الصحية.. خاص

أوركيد سامي

كشف ابن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا أنه يمر بمرحلة صعبة خلال الفترة الحالية، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى منذ ثاني أيام عيد الفطر.
وفي تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أوضح ابن الفنان أن والده يعاني من مشكلات في الرئة والتنفس، ما استدعى دخوله المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن الأطباء يتابعون حالته عن كثب وسط حالة من القلق داخل الأسرة.
وأضاف أن الحالة الصحية للفنان الكبير لا تزال حرجة إلى حد ما، مطالبًا الجمهور  بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل تاريخه الفني الكبير ومكانته المميزة في قلوب الجمهور.
وأشار إلى أن الأسرة تفضل عدم الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الحالي، احترامًا لخصوصية الحالة، مؤكدًا أن الدعم المعنوي والدعوات تمثل فارقًا كبيرًا في مثل هذه الظروف الصعبة.
و تفاعل عدد كبير من نجوم الفن والجمهور مع الخبر، حيث انهالت رسائل الدعم والدعاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين الشفاء العاجل للفنان القدير، الذي يُعد واحدًا من أبرز رموز الفن في مصر والعالم العربي.
 

يُذكر أن عبد الرحمن أبو زهرة قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة واضحة بأدائه القوي وصوته المميز، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى أجيال متعددة من الجمهور.

