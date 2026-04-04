وزير الري ومحافظ البحيرة يناقشان تعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة البحيرة، وموقف الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير احتياجات مياه الري والشرب بالمحافظة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بالدكتورة جاكلين عازر، مشيدًا بالتعاون المتميز والمستمر بين الوزارة والمحافظة في متابعة المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والتعاون في مجال إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري.

وأكد الدكتور سويلم ، على مواصلة قيام الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية والبحيرة، والإدارات العامة للري، بتنفيذ إجراءات تحسين حالة الري بنطاق محافظة البحيرة، مثل تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل.

من جانبها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ وتطوير ودعم المشروعات المائية على أرض المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت محافظ البحيرة ، على استمرار التنسيق الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتذليل أي معوقات، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، مع تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الاستقرار لهم.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الموارد المائية والري ومحافظ البحيرة عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس احتياجات المواطنين بالمحافظة، ومن بينها مشروع مأخذ محطة مياه شرب إدفينا بمركز رشيد، والذي يستهدف تحسين جودة مياه الشرب لخدمة أهالي مركزي إدكو ورشيد، وكذلك دراسة موقف الورش الواقعة على فرع رشيد في المسافة بين ميناء الصيد برشيد وقرية البرج، وذلك وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة.

كما تم استعراض موقف إزالة التعديات الواقعة على فرع رشيد والمجاري المائية بنطاق المحافظة.

وأكد الجانبان، على التعاون البنّاء بين الوزارة والمحافظة في ملف الاستفادة من أملاك الوزارة بنطاق محافظة البحيرة.

حيث وجه الدكتور هاني سويلم والدكتورة جاكلين عازر بإعداد بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة، بهدف الاستفادة من عدد من الأراضي أملاك الوزارة بمحافظة البحيرة.