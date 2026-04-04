تقرير إيراني : مقتل 5 أشخاص وإصابة 170 بهجوم على منطقة بتروكيماوية في مشهد

كشفت تقارير إيرانية، عن وقوع انفجارات في كرج، و مقتل خمسة أشخاص وإصابة 170 آخرين في هجوم استهدف مجمع مشهد للبتروكيماويات في وقت سابق من اليوم في محافظة خوزستان.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقطع فيديو، أن إسرائيل هاجمت مصانع البتروكيماويات الإيرانية صباح اليوم.

وقال: "بعد أن دمرنا 70% من قدراتهم الإنتاجية للصلب، والتي يستخدمونها لصنع أسلحة ضدنا، هاجمنا اليوم مصانع البتروكيماويات، هذان المصنعان هما مصدر تمويلهم الرئيسي لحربهم على الإرهاب ضدنا وضد العالم أجمع."

أعلنت وسائل إعلام عبرية ، أن هناك توقعات إسرائيلية باستمرار الحرب لعدة أسابيع أخرى.

كما أشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى الهجوم الذي استهدف مصانع البتروكيماويات في إيران في وقت سابق اليوم، مدعياً أن مواد كيميائية تُستخدم في صناعة الأسلحة كانت تُنتج هناك.

وتقع البنية التحتية التي استُهدفت في ماهيشوار جنوب غرب البلاد، وذكر الجيش الإسرائيلي أن "موقعاً استُهدف حيثُ أُقيمت إحدى بنيتين مركزيتين تُستخدمان لإنتاج مواد المتفجرات والصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة.

ويُعدّ هذا الموقع أحد المواقع الرئيسية لإنتاج المواد اللازمة للصواريخ الباليستية".

