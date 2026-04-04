الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا في مارس مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار السلع الغذائية العالمية للشهر الثاني على التوالي في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير أصدرته، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وأظهر أحدث مؤشر مرجعي للفاو، يتابع التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، ارتفاعًا بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي؛ مما يبرز كيف أن التوترات الجيوسياسية تدفع تكاليف الإنتاج والنقل للارتفاع، مضيفة ضغوطًا جديدة على الأسواق الغذائية العالمية. فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق - وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم السبت.

وقال ديفيد لابورد، مدير اقتصاديات الأغذية والزراعة في الفاو، إن الارتفاعات السعرية كانت محدودة نسبيًا مقارنة بما حدث بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لأن الأسواق لا تزال تشهد وفرة بعد الحصادات القوية في المناطق الزراعية الرئيسية.

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من وقود العالم وأسمدة الزراعة يمر عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أي إغلاق طويل الأمد سيجبر المزارعين على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الزراعة، وهو ما سيؤثر على تكلفة إنتاج المحاصيل القادمة وكذلك على حجم الإنتاج.