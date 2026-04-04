إيطاليا تفرض قيودا على التزود بالوقود في 4 مطارات بسبب أزمة الطاقة

بدأت إجراءات فرض قيود على التزود بالوقود في 4 مطارات إيطالية حتى 9 أبريل الجاري في ظل تداعيات الحرب على حركة النقل الجوي.

وأوضحت شركة "إير بي بي إيطاليا" إحدى الشركات المشغلة الرئيسية -في بيان اليوم السبت- أن مطارات بولونيا، ميلانو ليناتي، تريفيزو، والبندقية ستخضع لقيود على التزود بالوقود حتى 9 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن الأولوية في توزيع الإمدادات ستمنح لرحلات الإسعاف الجوي، والرحلات الجوية الرسمية، والرحلات التي تستغرق أكثر من ثلاث ساعات. أما بالنسبة لبقية الرحلات، فسيكون التوزيع محدودا حتى 9 أبريل.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير" الإيرلندية مايكل أوليري بأنه إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الإمدادات سيكون ما بين 10% إلى 25% من إمداداتنا قد تكون معرضة للخطر في الفترة ما بين مايو ويونيو.