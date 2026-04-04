أحمد موسى: الجاسوس الإخواني أبو بكر خلاف أسس شبكة لتجنيد الصحفيين العرب لصالح إسرائيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجاسوس الإخواني أبو بكر خلاف أسس شبكة لتجنيد الصحفيين والإعلاميين العرب لصالح إسرائيل.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي أبو بكر خلاف أسس شبكة بتمويل من التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية للعمل لصالح إسرائيل ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تم تأسيس الشبكة لتجنيد الصحفيين والإعلاميين لصالح إسرائيل من بريطانيا وهذا الجاسوس متواجد في تركيا ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الإرهابي أبو بكر خلاف صديق صدوق للموساد الإسرائيلي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رشا قنديل زوجة أحمد الطنطاوي الذي زور توكيلات في انتخابات الرئاسة انضمت للشبكة الإرهابية التي يترأسها الجاسوس الإخواني أبو بكر خلاف".

