أحمد موسى : الهارب عمرو عبد الهادي فضح الإرهابي يحيى موسى وأكد إنه بيصرف 80 ألف دولار شهريا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الجاسوس الإخواني أبو بكر خلاف يعمل مع الموساد الإسرائيلي وتنصل من أسرته وأهله.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهارب عمرو عبد الهادي فضح الإخواني محمود حسين والإرهابي يحيى موسى وكشف عن الأموال التي يحصل عليها يحيى موسى من إيران ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الهارب عمرو عبد الهادي أكد ان الإرهابي يحيى موسى اصبح مليونير وبيصرف في الشهر حوالي 80 ألف دولار وده إرهابي محكوم عليه بالإعدام ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الهارب عمرو عبد الهادي فضح تمويل الجانب الإيراني للإرهابي يحيى موسى ".

