منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا

يواجه المنتخب الوطني لكرة الصالات، نظيره الجزائري، ودياً يومي 12 و14 أبريل الحالي، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي المكثف لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، المرتقبة في المغرب.

ومن المقرر أن تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، هاتين المواجهتين، حيث يدخل المنتخب الوطني في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 7 حتى 14 أبريل الحالي.

ويقود الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني كل من: نادر رشاد مديراً فنياً، المعتز بالله سامي مدرباً عاماً، وأيمن عبدالرحمن راغب، مدرباً لحراس المرمى، كما يضم الجهاز الإداري: نور الدين فرحان علي، ويشرف على الجهاز الطبي، الدكتور مصطفى محمد أحمد حسنين، طبيباً للمنتخب، ووليد حسن نصار، مدلكاً، وحسني نصر حسين، مسئولاً للمهمات.