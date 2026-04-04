داخلة الخدمة قريّب | مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور خالد العرفي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودفع معدلات العمل بالمحطات بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بما يشمل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الشبكات، ومتابعة المشروعات المتوقفة لسنوات، والعمل على إزالة المعوقات تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا. كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير المحطات، حيث تم التأكيد على أن مدينة المحلة الكبرى ستشهد تنفيذ مشروعات تستهدف تأمين احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، فضلًا عن مناقشة مشروعات التعاون الدولي، بما في ذلك مشروع مصرف كيتشنر بمدينة طنطا، بتمويل دولي يتجاوز 93 مليون يورو، وبطاقة تصميمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، لتخدم نحو 700 ألف نسمة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، للإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي، باعتباره من أهم المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع متابعة دقيقة لكل مشروعات التوسع والتطوير، لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي عالية الجودة، بما يحقق رضا الأهالي ويعزز الاستدامة البيئية.

تحسين خدمات

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن الشركة القابضة تولي مشروعات محافظة الغربية اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، في ظل التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يدعم تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.