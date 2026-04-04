قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

داخلة الخدمة قريّب | مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضخمة في الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور خالد العرفي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، واللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ودفع معدلات العمل بالمحطات بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وشهد اللقاء مناقشة تفصيلية لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بما يشمل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الشبكات، ومتابعة المشروعات المتوقفة لسنوات، والعمل على إزالة المعوقات تمهيدًا لدخولها الخدمة قريبًا. كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية لتطوير المحطات، حيث تم التأكيد على أن مدينة المحلة الكبرى ستشهد تنفيذ مشروعات تستهدف تأمين احتياجات مياه الشرب حتى عام 2050، فضلًا عن مناقشة مشروعات التعاون الدولي، بما في ذلك مشروع مصرف كيتشنر بمدينة طنطا، بتمويل دولي يتجاوز 93 مليون يورو، وبطاقة تصميمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًا، لتخدم نحو 700 ألف نسمة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل مع الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، للإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق التي شهدت توسعات عمرانية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المياه والصرف الصحي، باعتباره من أهم المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع متابعة دقيقة لكل مشروعات التوسع والتطوير، لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي عالية الجودة، بما يحقق رضا الأهالي ويعزز الاستدامة البيئية.

تحسين خدمات 

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن الشركة القابضة تولي مشروعات محافظة الغربية اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، في ظل التعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يدعم تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من عدد من المحطات خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

