قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
إيران ترفض التخلي عن اليورانيوم في اتفاق وقف إطلاق النار
شوبير: مهاجمو الأهلي الشباب يخرجوا للاحتراف رغم شكوى النادي من غياب المركز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لغز العلماء المفقودين .. نائب أمريكي يفتح ملفًا غامضًا يثير الجدل في الولايات المتحدة

اختفاء ووفاة علماء مرتبطين بملف الظواهر الجوية المجهولة
فرناس حفظي

أثار عضو في الكونجرس الأمريكي، تيم بورشيت، جدلًا واسعًا بعد تصريحات دعا فيها إلى فتح تحقيق في ما وصفه بـ«نمط مقلق» يتعلق باختفاء أو وفاة عدد من العلماء والباحثين المرتبطين بملف الظواهر الجوية المجهولة (UAP)، معتبرًا أن بعض هذه الحالات تستدعي تدقيقًا موسعًا.

وبحسب ما تم تداوله، أشار بورشيت إلى أن عددًا من العلماء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان في الكونغرس بشأن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة، قد واجهوا لاحقًا حوادث وفاة أو اختفاء في ظروف غامضة، وهو ما وصفه بأنه «أمر يستوجب التحقيق».

حالات لاختفاء علماء وباحثين بارزين

وضرب بورشيت أمثلة على حالات لعلماء وباحثين بارزين، من بينهم اللواء المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي ويليام مكاسلاند، الذي فُقد بعد خروجه للركض بالقرب من منزله في ولاية نيو مكسيكو، رغم عمليات بحث واسعة شاركت فيها جهات أمنية وعسكرية.

كما تضمنت الحالات المذكورة اختفاء مهندسة الطيران مونيكا رضا، التي كانت تعمل على مشروع حكومي مرتبط بمواد متقدمة لتطوير الصواريخ، حيث فُقدت أثناء رحلة داخل الولايات المتحدة دون العثور على أثر لها حتى الآن.

وأشارت التقارير كذلك إلى مقتل عالم الفيزياء نونو لوريرو داخل منزله، إضافة إلى مقتل عالم الفيزياء الفلكية كارل غريلماير بعد فترة قصيرة من ذلك، فضلًا عن حالة الباحث جيسون توماس، الذي اختفى لفترة طويلة قبل العثور على جثمانه لاحقًا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل متزايد داخل الولايات المتحدة حول ملف الظواهر الجوية المجهولة، الذي يحظى باهتمام رسمي من وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، إلى جانب تزايد الشهادات المثيرة للجدل من مسؤولين سابقين، من بينهم ضابط الاستخبارات السابق ديفيد غروش، الذي تحدث عن مزاعم تتعلق ببرامج سرية ومعلومات غير مؤكدة بشأن كائنات غير بشرية.

ورغم الضجة الإعلامية الواسعة، تؤكد السلطات الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون أنه لا توجد أي أدلة رسمية تربط بين هذه الحوادث، مشيرةً إلى أن كل حالة يتم التعامل معها بشكل منفصل وفق التحقيقات المعتادة.

كما شددت جهات رسمية وعائلات بعض المفقودين على رفض ربط هذه الحوادث بنظريات مؤامرة، معتبرةً أنها حالات فردية لا يوجد ما يثبت ارتباطها بأي نشاط غير طبيعي أو سري.

ويبقى هذا الملف محل جدل واسع بين من يراه مؤشرًا على أسرار غير معلنة، ومن يعتبره تضخيمًا إعلاميًا لحوادث منفصلة لا يجمعها أي دليل واضح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

ترشيحاتنا

حاتم نبيل

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لوظيفة طبيب بيطري بوزارة الزراعة

جانب من التكريم

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقًا أُصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

جانب من الاجتماع

تحويل الخامات إلى قيمة مضافة.. وزير الصناعة يناقش مع اتحاد الصناعات تطوير قطاع التعدين

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد