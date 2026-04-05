صاروخ إيراني يسقط جنوب إسرائيل.. والقوات الأمريكية تقصف مناطق يُحتمل وجود طيارها المفقود فيها

أفادت صحيفة هآرتس التابعة لكيان الاحتلال بسقوط صاروخ أُطلق من إيران باتجاه جنوب إسرائيل في منطقة مفتوحة، وذلك بعدما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإطلاق دفعة صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إصدار إنذار مبكر عقب رصد هجوم إيراني يستهدف جنوب إسرائيل.

القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها فيها

من جانبها، قالت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني: إن القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها جنوب غربي البلاد.

وأضاف المصدر: «القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان الأمل في الوصول إليه، ولهذا فلن نعلن إن كان الطيار في قبضتنا أم لا، لأن الأمريكيين لا يقولون الحقيقة كاملة عن الطيار الأول».

كما ذكرت وكالة تسنيم عن محافظ كهكيلويه مقتل 3 وإصابة 2 في هجوم صاروخي للقوات الأمريكية والصهيونية على المحافظة، فيما قال نائب محافظ أردبيل إن الهجوم استهدف بعض مناطق المحافظة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 3 آخرين.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن تهديدات ترامب تُعد تكتيكًا تفاوضيًا للضغط على الحلفاء للمساعدة بشأن إيران.