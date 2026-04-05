رفع كفاءة ومعسكر مغلق| الاتحاد المصري يُطوّر منظومة التحكيم .. جيل جديد من الحكام تحت التدريب

تواصلت فعاليات المعسكر المغلق للحكام الواعدين، الذي ينظمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتطوير مستواهم، وإعداد جيل جديد من الكوادر التحكيمية المؤهلة.

وكان المعسكر تحت إشراف أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بمشاركة 30 حكمًا ومساعدًا دون سن الثلاثين، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم.

وشهدت فعاليات اليوم عقد اجتماع مع الحكام المشاركين لشرح برنامج المرحلة، أعقبه إجراء اختبارات لياقة بدنية لجميع الحكام والمساعدين، تحت إشراف رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الرئيسية والفنية.

كما تضمن اليوم محاضرة نظرية ألقاها أوسكار رويز، تناول خلالها حالات لمسة اليد، خاصة داخل منطقة الجزاء، وآليات التعامل معها، مع توضيح أسس التعاون بين حكم الساحة والمساعدين وتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إلى جانب استعراض عدد من الحالات الجدلية.

وألقى أعضاء اللجنتين الرئيسية والفنية محاضرة أخرى ركزت على مواقف اللعب المختلفة، وأهمية التمركز السليم وسرعة رد الفعل في اتخاذ القرارات، بما يضمن تحقيق العدالة التحكيمية ورفع مستوى دقة القرارات.

واختُتمت فعاليات اليوم الثاني بتدريب عملي مكثف شارك فيه جميع الحكام، حيث تم التركيز على تصويب القرارات في مواقف اللعب المختلفة، خاصة داخل منطقة الجزاء.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات المعسكر غدًا.