النيابة تصدر قرارًا في اتهام طالبين بتصوير زميلهما عاريًا في المرج

قرّرت نيابة المرج، حبس طالبين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتصوير زميلهم عاريًا في المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة التعدي على طالب المرج وتصويره عاريًا عن مفاجآت في الواقعة.

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه علي علاقة صداقة مع المتهمين وأثناء لهوهم أعلى سطح العقار سكن المتهم الرابع حدثت بينهم مشادة كلامية قام على اثره بخلع ملابس المجني عليه وتصويره عاريًا وذلك بالهاتف الخاص به.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بسؤال المتهمين عن الفيديو الخاص بواقعه تصوير المجني عليه اقروا ان علي ر، قام بمحو الفيديو من الهاتف المحمول الخاص به وتبين عدم وجود مقاطع فيديو خاصه بتلك الواقعه وعليه تم التحفظ على الهاتف المحمول.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على طالبين بتهمة تصوير آخر عاريًا أثناء لهوهما في منطقة المرج.

البداية عندما حررت والدة الطالب سيف 12 سنة طالب ومقيم في المرج محضرًا ضد كل من : ابانوب س.، و زياد ر، احمد ص، علي ر، وآخرين وذلك لقيامهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا وذلك عقب لهو نجلها مع المشكو في حقهم أعلى سطح العقار بمحل سكن المشكو في حقه / علي ر(هارب) والكائن بشارع ٨ من شارع الصرف - المرج الجديدة - المرج حيث انهم على علاقة صداقه وحال لهوهم حدثت بين نجلها وبين المشكو في حقهم مشاده كلامية قام المشكو في حقهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا بالهاتف الخاص بالمشكو في حقه الرابع.

وبإعداد الأكمنة حول اماكن تردد المشكو في حقهم اسفرت احداهم عن ضبط كل من : ابانوب س ١٦ ،زياد ر ۱۳ سنة وبحوزته هاتف محمول وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغة.

قال المستشار أحمد سامي المليجي، محامي الطفل سيف الذي تم الاعتداء عليه وتصويره عاريًا في منطقة المرج، أن الواقعة تضمنت اعتداءً جسيمًا على الطفل.

وأكد، أننا نسعى بصحبة سيد أشرف المحامي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين وضبطهم، ومطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم.

كما ناشد فريق الدفاع الجهات المعنية، وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة، بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين، مؤكدًا أن القضية تمثل اهتمامًا عامًا لما تحمله من أبعاد إنسانية.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع التحفظ على الأدلة المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما شدد على أهمية تكاتف الجهود لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.



