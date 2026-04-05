الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصرع مهندس بتروجت خلال إخلاء موقع حبشان بأبوظبي| وصديقه: أخويا وسندي.. وحلمه كان يكمل مشواره بالخارج

ياسمين القصاص

في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجه مواقع العمل الحيوية، برزت حادثة مؤسفة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء مهامهم، خاصة في القطاعات الاستراتيجية. 

فقد شهد أحد مواقع العمل التابعة لشركة بتروجت في دولة الإمارات العربية المتحدة واقعة مأساوية أدت إلى وفاة أحد كوادرها الهندسية البارزة، في حادث ارتبط بإجراءات طارئة أعقبت أحداثا أمنية مفاجئة داخل الموقع.

وكشف أحمد السروجي، أمين النقابة العامة للبترول ورئيس نقابة بتروجت، عن ملابسات وفاة المهندس حسام صادق خليفة، التي وقعت أثناء تأدية عمله داخل موقع الشركة في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي. 

وأوضح أن الحادث جاء في سياق ظروف طارئة شهدها الموقع، حيث سقطت شظايا ناتجة عن عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية، ما أدى إلى اندلاع حريقين داخل المنشأة.

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل كامل، صديقه بالعمل: "كان بالنسبة لي أكثر من صديق، كان حبيبي وأخويا، وعِشرة عمر امتدت لـ 13 سنة.. عملت معه في مصر قبل سفره، وكان دايما مثال للإنسان الطيب اللي بيحب الخير للناس كلها، وبيساعد من غير ما يتكلم كتير—أفعاله كانت دايما أكبر من أي كلام".

وأضاف - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كان عنده حلم كبير إنه يسافر ويشتغل بالخارج، علشان يطور نفسه ويوفر حياة كريمة لأسرته، وبالفعل سافر من حوالي سنة ونص، لكن للأسف ما قدرش يكمل حلمه للنهاية".

وأشار السروجي، في تصريحات إعلامية، إلى أن المهندس الراحل كان من الكفاءات البارزة داخل الشركة، وكان يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بفرع بتروجت بالإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بسمعة مهنية متميزة بين زملائه.

وبين أن وفاة المهندس حسام لم تكن نتيجة إصابته بشظايا، كما تردد في بعض الروايات، وإنما وقعت خلال حادث سيارة أثناء تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للعاملين من الموقع بعد اندلاع الحريقين، في إطار إجراءات السلامة المتبعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى منشآت حبشان للغاز، حيث استدعت الظروف الأمنية تنفيذ إخلاء سريع واحترازي، وخلال تلك العملية وقع الحادث الذي أسفر عن وفاة المهندس حسام صادق خليفة، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيفة، بينهم مصريان، وقد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفى لاحقا.

والجدير بالذكر، أن أكدت شركة بتروجت، في بيان رسمي، حالة الحزن التي خيمت على العاملين عقب فقدان أحد كوادرها المهمة، مشيدة بمسيرة الفقيد المهنية، وما عُرف عنه من التزام وانضباط في أداء عمله، خاصة في مواقع العمل الخارجية التي تتطلب كفاءة عالية وتحملا للمسؤولية.

كما أوضح السروجي أن الشركة ستلتزم بصرف تعويضات مالية مناسبة لأسرة الفقيد، وفقا للسياسات المعمول بها، تقديرا لما قدمه من جهود طوال سنوات عمله، ودعما لأسرته بعد فقدان عائلها.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

الأب محمد سليمان

أب يروي مأساة أسرية مؤلمة.. اتهامات وقطيعة ومعاناة الأبناء في أصعب اللحظات

الطفل آدم

طفل يشكو سوء معاملة أمه: قالت إنها في إسكندرية.. واكتشفت إنها في الشقة واستدعت النجدة

قانون الأحوال الشخصية

نائبة: مصر الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية ساعتين أسبوعيا.. ولا بد من قانون جديد

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد