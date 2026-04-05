مصرع مهندس بتروجت خلال إخلاء موقع حبشان بأبوظبي| وصديقه: أخويا وسندي.. وحلمه كان يكمل مشواره بالخارج

في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجه مواقع العمل الحيوية، برزت حادثة مؤسفة أعادت تسليط الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون أثناء أداء مهامهم، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

فقد شهد أحد مواقع العمل التابعة لشركة بتروجت في دولة الإمارات العربية المتحدة واقعة مأساوية أدت إلى وفاة أحد كوادرها الهندسية البارزة، في حادث ارتبط بإجراءات طارئة أعقبت أحداثا أمنية مفاجئة داخل الموقع.

وكشف أحمد السروجي، أمين النقابة العامة للبترول ورئيس نقابة بتروجت، عن ملابسات وفاة المهندس حسام صادق خليفة، التي وقعت أثناء تأدية عمله داخل موقع الشركة في منطقة حبشان بإمارة أبوظبي.

وأوضح أن الحادث جاء في سياق ظروف طارئة شهدها الموقع، حيث سقطت شظايا ناتجة عن عملية اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الإماراتية، ما أدى إلى اندلاع حريقين داخل المنشأة.

ومن جانبه، قال محمد إسماعيل كامل، صديقه بالعمل: "كان بالنسبة لي أكثر من صديق، كان حبيبي وأخويا، وعِشرة عمر امتدت لـ 13 سنة.. عملت معه في مصر قبل سفره، وكان دايما مثال للإنسان الطيب اللي بيحب الخير للناس كلها، وبيساعد من غير ما يتكلم كتير—أفعاله كانت دايما أكبر من أي كلام".

وأضاف - خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كان عنده حلم كبير إنه يسافر ويشتغل بالخارج، علشان يطور نفسه ويوفر حياة كريمة لأسرته، وبالفعل سافر من حوالي سنة ونص، لكن للأسف ما قدرش يكمل حلمه للنهاية".

وأشار السروجي، في تصريحات إعلامية، إلى أن المهندس الراحل كان من الكفاءات البارزة داخل الشركة، وكان يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بفرع بتروجت بالإمارات العربية المتحدة، ويتمتع بسمعة مهنية متميزة بين زملائه.

وبين أن وفاة المهندس حسام لم تكن نتيجة إصابته بشظايا، كما تردد في بعض الروايات، وإنما وقعت خلال حادث سيارة أثناء تنفيذ عملية إخلاء عاجلة للعاملين من الموقع بعد اندلاع الحريقين، في إطار إجراءات السلامة المتبعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى منشآت حبشان للغاز، حيث استدعت الظروف الأمنية تنفيذ إخلاء سريع واحترازي، وخلال تلك العملية وقع الحادث الذي أسفر عن وفاة المهندس حسام صادق خليفة، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص بإصابات طفيفة، بينهم مصريان، وقد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفى لاحقا.

والجدير بالذكر، أن أكدت شركة بتروجت، في بيان رسمي، حالة الحزن التي خيمت على العاملين عقب فقدان أحد كوادرها المهمة، مشيدة بمسيرة الفقيد المهنية، وما عُرف عنه من التزام وانضباط في أداء عمله، خاصة في مواقع العمل الخارجية التي تتطلب كفاءة عالية وتحملا للمسؤولية.

كما أوضح السروجي أن الشركة ستلتزم بصرف تعويضات مالية مناسبة لأسرة الفقيد، وفقا للسياسات المعمول بها، تقديرا لما قدمه من جهود طوال سنوات عمله، ودعما لأسرته بعد فقدان عائلها.