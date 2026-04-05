مأساة طريق جرجا.. 3 ضحايا بينهم رضيعة و9 مصابين في حادث مروع بسوهاج

لحظات قاسية تحولت فيها رحلة سفر إلى مأساة إنسانية على طريق "مصر/ أسوان" الزراعي، حيث اختلطت صرخات الألم بذهول المارة، وساد الحزن بين الأهالي بعد سقوط ضحايا في حادث مفاجئ هز مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

حادث طريق

شهد طريق "مصر/ أسوان" الزراعي بحري عند مدخل نجع خليفة بقرية البربا التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا راح ضحيته 3 أشخاص وأُصيب 9 آخرون؛ إثر تصادم سيارة ميكروباص بشجرة، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الطرق السريعة وضرورة الالتزام بإجراءات السلامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشجرة على الطريق المشار إليه، وسقوطها داخل الأراضي الزراعية المجاورة؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين مصرع كل من:" سارة سامي إسكندر، 24 عامًا، وهايدي مينا طلعت، رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر، وفايزة عبد الرازق محمد عليو، 75 عامًا"، حيث لفظوا أنفاسهم الأخيرة متأثرين بإصاباتهم جراء الحادث.

إصابة 9 أشخاص

كما أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص آخرين، وهم:" شهد عباس عنتر رضوان، 14 عامًا، ونورا عبده أحمد، 37 عامًا، ومحمود سعد حمزة علي، 30 عامًا، وأسماء زينهم أحمد، 38 عامًا، وعشري محمود عبدالْحافظ، 70 عامًا، وشريهان عشري محمود، 28 عامًا، ونورهان بدوي جاد، 19 عامًا، وطارق سعد حمزة، 32 عامًا، وياسمين محمود أحمد، 9 سنوات، وجميعهم من مركز ومدينة جرجا".

وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، مع تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة.

وفي سياق متصل، أناب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، للانتقال إلى المستشفى الجامعي بالكوامل، لمتابعة حالة المصابين والاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة لهم، حيث تم خروج 4 حالات بعد تحسن حالتهم الصحية، فيما لا يزال 5 آخرون يتلقون العلاج.

وأكد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتقديم الدعم الكامل للمصابين، إلى جانب سرعة إنهاء إجراءات دفن الضحايا وتوفير سبل الدعم لأسرهم، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لذوي المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الحادث بالكامل.