محمود وفا حكماً لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، تعيين الحكم الدولى المصري، محمود وفا، لإدارة مباراة المغرب وليبيا في الجولة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، تحت 17 عاماً.

ويضم الطاقم كلاً من: محمود وفا، حكماً للساحة، الجزائري محمد حمايدي مساعداً أول، المصري محمد مجدي سليمان، مساعداً ثانياً، والجزائري محمد رفيق عوينة، حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن تقام المباراة، اليوم، الأحد، على إستاد شهداء بنينا في ليبيا، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.