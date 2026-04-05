خالد الدرندلي: اتحاد الكرة لا يُراقب عقود اللاعبين ويكتفي بالتصديق النصي فقط

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تصريحات تلفزيونية لخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد الدرندلي: "اتحاد الكرة ليس جهة رقابية فيما يخص عقود اللاعبين، ويتم التصديق على ما هو مكتوب نصًا فقط".

ومن المقرر أن يطرح حسام حسن وجهازه المعاون خطة شاملة استعدادًا لمونديال 2026، تتضمن خوض مباراتين وديتين قبل المشاركة في البطولة.

ويبحث اتحاد الكرة عن توفير مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل لمنتخب مصر الوطني قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويُفاضل اتحاد الكرة بين منتخبي الأردن والسودان لخوض مباراة ودية ثانية، بجانب مباراة البرازيل المحدد لها يوم 7 يونيو المقبل، ليخوض الفراعنة لقاءً وديًا من أجل الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لنجوم منتخب مصر الوطني.

ويخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراة ودية أمام نظيره البرازيلي يوم 7 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مساء أمس مع منتخب إسبانيا سلبياً في المباراة التي جرت في برشلونة، استعدادًا للمشاركة ضمن منافسات مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.