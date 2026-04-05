«الشيوخ» يُناقش مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .. اليوم

يستأنف مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، ومن المقرّر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويستهدف مشروع القانون، تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، و وضع نظام رقابي متكامل يعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون المساس بحرية الأسواق ، فضلا عن ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي .

كما تشهد جلسة الشيوخ، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات .