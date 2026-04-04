برلمان

الحزب المصري الديمقراطي يستقبلان وفد مستأجري الإيجار القديم لبلورة رؤية تشريعية عادلة

فريدة محمد

استقبل المهندس باسم كامل عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب وفد من اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار وذلك في إطار جهود الحزب لفتح حوار مجتمعي شامل حول تعديلات قانون الإيجار القديم .

وتناول اللقاء استعراض للمشكلات الراهنة المرتبطة بملف الإيجارات حيث استمع كامل والبياضي إلى رؤية ومقترحات وفد الاتحاد بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية الملحة

رؤية الحزب في مشروع القانون الجديد

وأكدت قيادات الحزب خلال الاجتماع أن الحزب يعتزم التقدم بمشروع قانون جديد يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية وأبرزها:

• حماية المستأجرين: التأكيد على عدم السماح بطرد المستأجرين القدامى وضمان استقرارهم

• التوازن المادي: إقرار زيادات إيجارية مدروسة لا تفوق القدرة المالية للمستأجرين ولا ترهق كاهلهم

• السلم المجتمعي: صياغة حلول تمنع الاختلالات القائمة وتراعي أوضاع غير القادرين.

من جانبه ثمن وفد اتحاد المستأجرين الدور الذي يقوم به المهندس باسم كامل والدكتور فريدي البياضي مشيدين بالدعم المتواصل والجهود التي يبذلها نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ) للوصول إلى صيغة تشريعية منصفة تحفظ حقوق المواطنين .

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة لقاءات تشاورية يعقدها الحزب مع كافة الأطراف المعنية إيمانا من كامل والبياضي بأن التشريع الجاد يجب أن ينبع من الاستماع المباشر لأصحاب المصلحة لضمان خروج قانون عادل يخدم الاستقرار المجتمعي . 

باسم كامل مجلس الشيوخ فريدي البياضي مجلس النواب نائب رئيس الحزب

