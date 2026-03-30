وكيل أول مجلس الشيوخ: أتوقع أن يصل الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

قال النائب اللواء أحمد العوضي ، وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن أن الحد الأدني للأجور ارتفع من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

وتوقع العوضي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه قريبا.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على الشعب المصري ، لأن أي رئيس دولة هدفه الأساسي أن شعبه يكون في رغدة من الحياة مما يؤدي إلى الاستقرار.

وأكد أن المعاشات تزداد سنويا بنسبة 15 % ، وأطالب بأن يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات وليس زيادتها ، ولابد أن يكون هناك تقارب ما بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور ، خاصة في المعاشات التي لا تتناسب مع مستويات تكلفة المعيشة الحالية في ظل زيادة الأسعار.