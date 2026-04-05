الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اول يوم عمل عن بُعد .. الفئات المُستثناة من القرار في قطاع الكهرباء

وفاء نور الدين

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات تنظيمية جديدة بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك خلال يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أبريل، بهدف تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وتحسين بيئة التشغيل داخل القطاعات الإدارية.

ووفقًا للمنشور الرسمي الصادر عن الشركة القابضة، فقد تقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد على العاملين بالقطاعات الإدارية التي لا يؤثر غيابهم على سير العمل أو انتظام التشغيل، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المحددة لضمان كفاءة الأداء.

واستثنت التعليمات عددًا من الفئات الحيوية من تطبيق القرار، في مقدمتها العاملون بمحطات التوليد، ومراكز التحكم، وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب فرق الطوارئ والصيانة والخدمات الفنية، نظرًا لأهمية وجودهم الميداني في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية الخدمة.

كما شددت الضوابط على إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الأحد، مع استمرار العمل بالمواقع التشغيلية وفقًا لنظام الورديات المعتاد. وأكدت على قصر الحضور إلى مواقع العمل على الحالات الضرورية فقط، بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، إلى جانب وقف وسائل الانتقال غير الضرورية مع الإبقاء على خدمات الطوارئ.

وفي سياق ترشيد استهلاك الطاقة، وجهت الشركة بضرورة فصل الأجهزة الكهربائية والإضاءة غير المستخدمة داخل المقرات، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء فترات التشغيل.

وأعطت التعليمات الحق للسلطة المختصة في استدعاء أي من العاملين حال الحاجة، خاصة في الظروف الطارئة التي قد تؤثر على انتظام العمل أو جودة الأداء، مع إمكانية وضع آليات إضافية لتنظيم الحضور والانصراف داخل القطاعات المختلفة.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر في ختام منشورها على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير على استقرار منظومة الكهرباء.

