ترقّب في الأسواق .. سعر الذهب في الصاغة اليوم

استقر سعر الذهب في مصر مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر المشغولات الذهبية ثباتًا علي مستوي الأعيرة المختلفة وسط حالة من الترقب .

تحركات الذهب

وشهد سعر الذهب حالة من التذبذب على مدار اليومين الماضيين بقيمة تراوحت بين 5 و 10 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سعر الذهب مساء اليوم 7165 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8188 جنيهًا للشراء و 8131 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7505 جنيهًا للشراء و 7453 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 7165 جنيهًا للشراء و 7115 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 6141 جنيهًا للشراء و 6098 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 57.32 ألف جنيه للشراء و 56.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجّل سعر أوقية الذهب 4677 دولارًا للشراء و 4675 دولارًا للبيع.

الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي بفعل انتعاش الدولار، بعد أن صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستواصل حملتها العسكرية في إيران خلال الأسابيع المقبلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتضاؤل الآمال في خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وجاء تراجع أسعار الذهب والفضة في الأسواق المحلية نتيجة انخفاض الأوقية في البورصة العالمية، وسط استقرار نسبي في سعر صرف الدولار.