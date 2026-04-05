بداية مرحلة الحسم .. مواجهة مُرتقبة بين الزمالك والمصري في الدوري الممتاز الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا نظرًا لطموحات الفريقين في المرحلة الحاسمة من الموسم.

بداية مرحلة الحسم في المنافسة على اللقب

تأتي هذه المباراة في إطار الجولة الأولى من مجموعة الأندية المتنافسة على لقب الدوري، وهي المرحلة التي تشهد اشتعال الصراع بين الفرق الكبرى لحسم البطولة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية في هذه المرحلة، من أجل تعزيز فرصه في التتويج باللقب والاستمرار في صدارة الترتيب.

موقف الزمالك في جدول الدوري

أنهى الزمالك الدور الأول من المسابقة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي قدمها الفريق. ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة نفس الأداء القوي خلال مرحلة الحسم، خاصة أن أي تعثر قد يكلف الفريق الكثير في سباق اللقب.

المصري يسعى لمواصلة المنافسة

على الجانب الآخر، يدخل فريق المصري البورسعيدي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، وربما مزاحمة الكبار في حال تحقيق سلسلة من الانتصارات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 5 أبريل، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.