عماد الدين حسين: قانون استخدام الأطفال للتكنولوجيا خطوة مستقبلية لحماية النشء

أكد النائب عماد الدين حسين وكيل لجنة الثقافة بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا يعد من أهم مشروعات القوانين التي تهم مستقبل مصر، موضحًا أن صياغة مشروع قانون متقن يعني إسهامًا حقيقيًا في حماية النشء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شدد حسين على أن الكبار غالبًا لا يفهمون طريقة تفكير الأطفال والشباب في العصر الرقمي، مؤكدًا أن معظم الطلاب اليوم لا يتابعون الصحف أو المنصات الرسمية، وإنما يقتصرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار وكيل لجنة الثقافة والإعلام إلى تجربة أستراليا وسبع دول أوروبية في سن قوانين مماثلة، مع ضرورة تكييف هذه التجارب وفق الظروف المصرية، موضحًا أهمية ضمان تطبيق القانون فعليًا رغم وجود أدوات لكسر الحجب.

وأضاف حسين أن تعليم الطلاب حول القانون في المدارس والجامعات، وتخصيص حصص للتوعية، أمر أساسي لضمان فهمهم للفكرة، بدلًا من أن يتحول القانون إلى مجرد رقابة يشعر الطلاب برغبتهم في التغلب عليها.

وأكد على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للتكنولوجيا دون عنف أو زجر، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات، مع ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لضبط المحتوى وحماية الأطفال بشكل شامل.