الصغرى بالقاهرة 14 درجة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد ليلا.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم - مطروح على فترات منقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأترية الصحراء الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وعلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح جنوبية غربية : شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 14

العاصمة الجديدة 27 12

6 أكتوبر 28 12

بنهــــا 26 13

دمنهور 25 13

وادي النطرون 26 12

كفر الشيخ 25 13

بلطيم 24 13

المنصورة 26 12

الزقازيق 27 13

شبين الكوم 26 13

طنطا 27 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 28 13

السويس 26 14

العريش 23 13

رفح 22 12

رأس سدر 25 17

نخل 23 14

كاترين 17 11

الطور 27 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

الإسكندرية 23 12

العلمين الجديدة 22 11

مطروح 20 12

السلوم 22 12

سيوة 25 11

رأس غارب 26 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 19

مرسى حميرة 27 19

أبرق 26 18

جبل علبة 26 19

رأس حدربة 25 20

الفيوم 27 14

بني سويف 27 13

المنيا 28 14

أسيوط 28 15

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 31 16

أبو سمبل 30 19

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 36 23

المدينة المنورة 35 23

الرياض 34 20

المنامة 28 22

أبوظبي 31 23

الدوحة 29 22

الكويت 28 16

دمشق 18 06

بيروت 20 15

عمان 17 07

القدس 19 08

غزة 22 13

بغداد 25 12

مسقط 29 25

صنعاء 27 11

الخرطوم 39 26

طرابلس 18 12

تونس 21 10

الجزائر 19 08

الرباط 27 09

نواكشوط 34 21

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 16 05

إسطنبول 17 07

إسلام آباد 22 14

نيودلهي 31 19

جاكرتا 31 23

بكين 19 05

كوالالمبور 34 25

طوكيو 21 15

أثينا 18 10

روما 22 08

باريس 15 08

مدريد 26 11

برلين 16 05

لندن 13 05

مونتريال 11 01-

موسكو 13 02

نيويورك 17 11

واشنطن 22 14

أديس أبابا 24 11