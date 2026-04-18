الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صابرين النجيلي تكشف كواليس أصعب مشاهدها في مسلسل إتنين غيرنا

صابرين النجيلي مع أوركيد سامي
صابرين النجيلي مع أوركيد سامي
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

في ندوة خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تحدثت الفنانة صابرين النجيلي عن تجربتها المميزة في مسلسل «إتنين غيرنا»، والذي وصفته بأنه من أهم المحطات الفنية في مشوارها، لما يحمله من قضايا إنسانية واجتماعية عميقة تمس واقع الكثير من الأسر.

وأعربت صابرين النجيلي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على دورها في العمل، مؤكدة أن شخصية «وفاء» التي قدمتها تُعد من أكثر الشخصيات المركبة التي جسدتها، حيث تحمل العديد من التناقضات النفسية والإنسانية، ما تطلب منها مجهودًا مضاعفًا لفهم أبعادها وتقديمها بشكل صادق ومؤثر.

وخلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، كشفت صابرين كواليس واحد من أصعب المشاهد في المسلسل، وهو مشهد الضرب، موضحة أن هذا المشهد كان مليئًا بالتحديات، حيث تداخلت فيه مشاعر التمثيل مع الواقع بشكل كبير. وقالت: "مشهد الضرب كان من  ضمن أصعب مشاهدي في المسلسل، لأنه كان قائمًا على الإحساس الحقيقي، وكنت شديدة التأثر أثناء التصوير، وكذلك الفنان محمد السويسي، ما جعل المشهد يخرج بصورة واقعية جدًا".

وأضافت أن هذا الاندماج الكبير أدى إلى تعرضها لإصابة بسيطة أثناء التصوير، لكنها اعتبرتها جزءًا من ضريبة تقديم عمل فني صادق يصل إلى الجمهور، مؤكدة أن فريق العمل بالكامل كان حريصًا على تقديم المشاهد بشكل احترافي دون مبالغة، مع الحفاظ على مصداقية الحدث.

وأكدت صابرين النجيلي أن من ضمن  يميز مسلسل «إتنين غيرنا» هو تسليطه الضوء على قضايا مهمة، وعلى رأسها العنف الزوجي، مشيرة إلى أن العمل يبعث برسالة واضحة بضرورة عدم صمت السيدات على أي شكل من أشكال العنف. وقالت: "أنا مبسوطة إن المسلسل ناقش قضية مهمة زي العنف الزوجي، ووجه رسالة لكل سيدة إنها لازم تتكلم وما تسكتش عن حقها".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفن له دور كبير في تغيير الوعي المجتمعي .

يُذكر أن مسلسل «إتنين غيرنا» حقق تفاعلًا ملحوظًا منذ عرضه، بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله، حيث نجح في جذب انتباه الجمهور وتسليط الضوء على قضايا تمس الواقع بشكل مباشر.


وشارك في بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" نخبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، دينا الشربيني، فدوى عابد، سحر رامي، نور إيهاب، يوسف وهبي، وصابرين النجيلي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو ريش.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

دقيق

ضبط 16 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية بالمحافظات

اموال

إشترى عقارات وأراضى.. تاجر سلاح يغسل 70 مليون جنيه بأسيوط

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد