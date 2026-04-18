صابرين النجيلي تكشف كواليس أصعب مشاهدها في مسلسل إتنين غيرنا

في ندوة خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تحدثت الفنانة صابرين النجيلي عن تجربتها المميزة في مسلسل «إتنين غيرنا»، والذي وصفته بأنه من أهم المحطات الفنية في مشوارها، لما يحمله من قضايا إنسانية واجتماعية عميقة تمس واقع الكثير من الأسر.

وأعربت صابرين النجيلي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تلقتها على دورها في العمل، مؤكدة أن شخصية «وفاء» التي قدمتها تُعد من أكثر الشخصيات المركبة التي جسدتها، حيث تحمل العديد من التناقضات النفسية والإنسانية، ما تطلب منها مجهودًا مضاعفًا لفهم أبعادها وتقديمها بشكل صادق ومؤثر.

وخلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، كشفت صابرين كواليس واحد من أصعب المشاهد في المسلسل، وهو مشهد الضرب، موضحة أن هذا المشهد كان مليئًا بالتحديات، حيث تداخلت فيه مشاعر التمثيل مع الواقع بشكل كبير. وقالت: "مشهد الضرب كان من ضمن أصعب مشاهدي في المسلسل، لأنه كان قائمًا على الإحساس الحقيقي، وكنت شديدة التأثر أثناء التصوير، وكذلك الفنان محمد السويسي، ما جعل المشهد يخرج بصورة واقعية جدًا".

وأضافت أن هذا الاندماج الكبير أدى إلى تعرضها لإصابة بسيطة أثناء التصوير، لكنها اعتبرتها جزءًا من ضريبة تقديم عمل فني صادق يصل إلى الجمهور، مؤكدة أن فريق العمل بالكامل كان حريصًا على تقديم المشاهد بشكل احترافي دون مبالغة، مع الحفاظ على مصداقية الحدث.

وأكدت صابرين النجيلي أن من ضمن يميز مسلسل «إتنين غيرنا» هو تسليطه الضوء على قضايا مهمة، وعلى رأسها العنف الزوجي، مشيرة إلى أن العمل يبعث برسالة واضحة بضرورة عدم صمت السيدات على أي شكل من أشكال العنف. وقالت: "أنا مبسوطة إن المسلسل ناقش قضية مهمة زي العنف الزوجي، ووجه رسالة لكل سيدة إنها لازم تتكلم وما تسكتش عن حقها".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفن له دور كبير في تغيير الوعي المجتمعي .

يُذكر أن مسلسل «إتنين غيرنا» حقق تفاعلًا ملحوظًا منذ عرضه، بفضل قصته المختلفة وأداء أبطاله، حيث نجح في جذب انتباه الجمهور وتسليط الضوء على قضايا تمس الواقع بشكل مباشر.



وشارك في بطولة مسلسل "اتنين غيرنا" نخبة من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، دينا الشربيني، فدوى عابد، سحر رامي، نور إيهاب، يوسف وهبي، وصابرين النجيلي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو ريش.