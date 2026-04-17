الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم صابرين النجيلي عن نجاح اتنين غيرنا في رمضان 2026

الفنانة صابرين النجيلي
الفنانة صابرين النجيلي
تصوير أحمد رمضان   -  
أوركيد سامي

نظّم موقع صدى البلد الإخباري ندوة خاصة لتكريم الفنانة صابرين النجيلي، تقديرًا لنجاحها اللافت في مسلسل إتنين غيرنا الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026 وحقق صدى واسعًا لدى الجمهور.

 شهدت الندوة الحديث عن التجربة الفنية المميزة التي قدمتها صابرين النجيلي خلال العمل، والدور المختلف الذي جسدته ولاقى إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة.

وخلال الندوة، عبّرت صابرين النجيلي عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أن نجاح مسلسل “إتنين غيرنا” جاء نتيجة مجهود جماعي من جميع فريق العمل،  وأضافت أن هذا العمل يمثل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنه أتاح لها تقديم شخصية مركبة تحمل العديد من الأبعاد الإنسانية.

كما تحدثت عن كواليس التحضير للدور، مشيرة إلى أنها حرصت على دراسة الشخصية بشكل عميق، والاقتراب من تفاصيلها النفسية والاجتماعية، حتى تصل إلى الجمهور بشكل صادق ومؤثر. وأوضحت أن التحدي الأكبر كان في تحقيق التوازن بين الجانب الدرامي والإنساني في الأداء، وهو ما تطلّب منها مجهودًا كبيرًا خلال فترة التصوير.

وتطرقت الندوة إلى ردود الفعل التي تلقتها بعد عرض المسلسل، حيث أكدت النجيلي أن تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان دافعًا قويًا لها، خاصة مع الإشادات التي ركزت على تطور أدائها وقدرتها على التنوع الفني.


 استطاعت أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز النجمات الشابات على الساحة الفنية، بفضل اختياراتها الدقيقة


وفي ختام الندوة، تم تقديم درع التكريم للفنانة، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء.

